Bologna-Salernitana, le pagelle: follia Soriano, ma ci pensa De Silvestri

Con tante sofferenza il Bologna riesce a portarsi a casa la prima gara della Serie A 2021-22. I rossoblu vanno due volte sotto e finiscono la gara con nove uomini, ma i due gol di De Silvestri e la perla di Marko Arnautovic regalano agli uomini di Sinisa Mihajlovic i primi punti della stagione.

Bologna-Salernitana, le pagelle dei rossoblu

Skorupski 5,5: fa una gran parata, ma a volte sembra un po' insicuro.

De Silvestri 7,5: il migliore in campo, sigla la doppietta che vale i tre punti.

Medel 6: scongelato a sopresa da Mihajlovic si fa valere contro i giganti in maglia granata.

Bonifazi 5,5: la difesa balla e un po' è anche colpa sua.

Hickey 5,5: tra i migliori nel primo tempo, ma non è sufficiente (56' Vignato 6: interpreta bene la gara e si sacrifica sulla fascia).

Schouten 5: manca nelle solite geometrie e rimedia anche un rosso un po' stupido.

Dominguez 6,5: a volte impreciso ma nel primo tempo sembra l'unico a crederci (86' Svanberg sv).

Orsolini 6: alti e bassi, ma regala l'assist del 3-2 (85' Skov Olsen sv).

Soriano 4: la sua espulsione non ha giustificazioni.

Barrow 4,5: complice forse la sua forma non al meglio, ma la sua prestazione è ampiamente insufficiente. (56' Sansone 6,5: il suo ingresso risulta fondamentale nell'economia della gara).

Arnautovic 7: sembra prendere le misure per la prima ora di gioco, ma gli basta un attimo per mostrare i carati (86' van Hooijdonk sv).

