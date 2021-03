Bologna-Samp: possibili formazioni

Domenica, allo Stadio Dall'Ara ore 12.30 il Bologna di Sinisa Mihajlovic si scontrerà contro i ragazzi allenati da Ranieri. Entrambe le squadre sono a metà classifica.

Per quanto riguarda le formazioni di domani Mihajlovic schiererà probabilmente Skorupski tra i pali, in difesa Tomiyasu, Danilo, Medel e Dijks, al centro Svanberg e Schouten, in attacco Svanberg, Schouten, Skov Olsen, Soriano e Barrow come punta. Ranieri invece schiererà in porta Audero, in difesa Bereszynski, Ferrari, Yoshida e Augello. Al centro ci saranno Candreva, Silva, Ekdal e Jankto. Mentre in attacco Keita e Quagliarella.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo L., Medel, Dijks; Svanberg, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.