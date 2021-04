Bologna-Spezia, probabili formazioni: chance dal 1' per Orsolini, in difesa torna Mbaye

Si preannuncia una gara frizzante quella di domani tra Bologna e Spezia, entrambe alla ricerca dei tre punti che darebbero tranquillità in chiave salvezza. Diversi gli assenti in casa rossoblù: Medel, Hickey e Santander sono ancora in infermeria e a loro si è aggiunto Tomiyasu. Il giapponese, che aveva già saltato la partita di Roma, in settimana sembrava poter recuperare, ma la conferma della sua assenza è arrivata nella conferenza stampa odierna tenuta da Sinisa Mihajlovic.

Bologna-Spezia, le scelte dei due allenatori

Il Bologna proverà a fare un po' di turnover, anche se le scelte a disposizione di mister Mihajlovic non sono poi molte. Skorupski in porta, Mbaye - che farà riposare l'acciaccato De Silvestri - a destra con Dijks, chiamato a fare gli straordinari, sulla fascia sinistra. Danilo e Soumaoro saranno la coppia centrale, ma occhio alla possibile sorpresa Antov al posto del brasiliano. In mediana tornerà Dominguez al fianco di Schouten, mentre sulla trequarti ci sarà spazio dal primo minuto per Orsolini. L'ascolano, che prenderà il posto di Skov Olsen, è alla sua peggiore stagione in termini numerici da quando è a Bologna, ma in questo finale di stagione potrebbe regalare delle sorprese. Completa l'attacco il solito tridente composto da Soriano, Barrow e Palacio.

Vincenzo Italiano, invece, avrà praticamente tutta la rosa a disposizione. L'unico assente tra le fila dei liguri sarà Galabinov, che ha accusato un problema in allenamento. Nella linea difensiva dovrebbero riposare Erlic - non al meglio - e Bastoni, con Ismajli e Ferrer a rimpiazzarli. Solito centrocampo di qualità e intensità composto da Pobega, Ricci e Maggiore, mentre a guidare l'attacco potrebbe esserci Nzola, favorito su Piccoli, con Verde e Gyasi a completare il tridente.

Bologna-Spezia, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Allenatore: Mihajlovic.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Chabot, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

Allenatore: Italiano.