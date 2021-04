Bologna-Spezia, le pagelle. Soriano e Palacio dirigono, Svanberg e Orsolini incantano

Partita senza storia quella andata in scena nel pomeriggio tra Bologna e Spezia. I rossoblù hanno interpretato la partita con il giusto atteggiamento mentale e si sono imposti sugli avversari concedendo loro pochissime occasioni. Interpretazioni dei singoli molto positive, su tutti Svanberg e Palacio. Serviva una partita come questa e gli uomini di Mihajlovic non hanno deluso le aspettative.

Bologna, le pagelle della gara contro lo Spezia

Skorupski 6,5: incolpevole nell'occasione del gol di Ismajli, per tutto il resto della gara si fa trovare attento.

De Silvestri 6: non brilla, complice anche una condizione fisica non ottimale, ma tiene a bada Gyasi e tanto basta (dal 81’ Mbaye sv).

Danilo 6,5: oltre alla solita affidabilità difensiva trova anche un assit.

Soumaoro 6: Nzola non è il più facile dei clienti, ma il centrale non si scompone e fa il suo dovere.

Dijks 6,5: bene sia in fase difensiva che in fase offensiva, la sua qualità non è mai in discussione (87’ Antov sv).

Schouten 6,5: recupera palloni e regola le geometrie della squadra come solo lui sa fare. Essenziale, come sempre.

Svanberg 7,5: propizia il calcio di rigore e sigla la doppietta che di fatto chiude il match. Una giornata che non dimenticherà facilmente (dal 66’ Dominguez 6: aiuta a portare la nave in porto).

Orsolini 7: l'attaccante ha qualcosa da farsi perdonare e scalpitava per avere la sua chance. L'ha ottenuta e l'ha sfruttata, risultando uno dei più pericolosi. (dal 66’ Skov Olsen 5,5: si applica in fase difensiva, ma da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più).

Soriano 7: gara da prestigiatore quella del trequartista. Il lancio sul gol di Barrow vale da sé il prezzo del biglietto (dal 81’ Sansone sv).

Barrow 6,5: non riesce ancora ad esprimere a pieno il suo talento ma segna e si rende pericoloso, e per oggi va bene così.

Palacio 7,5: il migliore in campo al pari di Svanberg, l'argentino insegna calcio ad ogni giocata. Mai un palla fuori posto e mai una decisione sbagliata.

Tanjga 7: lui e Mihajlovic hanno preparato una gara praticamente perfetta.