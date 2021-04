Bologna-Torino, probabili formazioni. Turno di riposo per Palacio, confermato invece Orsolini

Le possibili scelte di Sinisa Mihajlovic in vista della gara di domani contro il Torino. Palacio potrebbe riposare, al suo posto uno tra Sansone e Skov Olsen con Barrow prima punta. In difesa Antov dal primo minuto

Il Bologna a caccia di conferme, il Torino in cerca di punti. Queste le premesse per la partita di domani tra due delle squadre da cui era lecito aspettarsi qualcosa in più durante questa stagione. I rossoblù potrà ribadire quanto di buono fatto vedere contro lo Spezia, anche se probabilmente ci saranno alcuni cambi di formazione. Oltre ad un turno di riposo per alcuni dei giocatori più stanchi, Sinisa Mihajlovic ancora non potrà contare sugli infortunati Santander e Tomiyasu. Il Toro è invece reduce dalla bella vittoria casalinga contro la Roma, e certo non vorrà sciupare l'occasione di sfruttare la forza dell'entusiasmo.

Bologna-Torino, le scelte dei due allenatori

Cambi sì, ma anche certezze per Sinisa Mihajlovic, nonostante la salvezza virtualmente raggiunta. Spazio quindi a Skorupski tra i pali, mentre la linea difensiva vedrà due novità rispetto alla scorsa gara: De Silvestri è acciaccato, e dunque spazio a Mbaye, mentre Antov darà un turno di riposo a Danilo. Confermati invece Soumaoro e Dijk. Schouten e Svanberg costituiranno la solita coppia mediana, altre sorprese invece nel reparto offensivo. A destra confermato Orsolini insieme all'insostituibile Soriano, mentre sulla sinistra potrebbe partire dal 1' Sansone, con Barrow nel ruolo di prima punta e con Palacio dirottato verso la panchina.

Confermata in blocco invece la formazione del Torino che ha vinto contro la Roma. L'unica variazione sul tema per mister Davide Nicola potrebbe essere rappresentata da Singo, apparso nettamente più vivace rispetto allo spento Vojvoda.

Bologna-Torino, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Antov, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, N'Koulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

Allenatore: Davide Nicola.

Foto sito ufficiale Bologna FC