Bologna-Torino, il commento dei tifosi: Motta convince, Orsolini il migliore

I tifosi del Bologna si godono la quarta vittoria consecutiva - compresa la gara di Coppa Italia contro il Cagliari - arrivata dopo aver battuto il Torino per 2-1. Nel primo tempo i granata sono andati in vantaggio per un rigore realizzato da Lukic; nel secondo tempo, invece, la squadra di Motta ha ribaltato il risultato, prima con Orsolini - che bissa la rete di Monza - e quella di Posch per il definitivo vantaggio.

Oltre ad inanelare punti e vittorie, il Bologna del ciclo Thiago Motta sembra convincere i tifosi: "Sembra quello del primo anno di Mihajlovic: abbiamo più gioco e più convinzione" dice un tifoso nell'immediato post partita. "Non lo conoscevo, ma è un tecnico bravo sia tatticamente che mentalmente - commenta un altro tifoso -, basta guardare la rinascita di Orsolini". In generale è stato proprio Orsolini a riscuotere i maggiori complimenti da parte della tifoseria: dopo un inizio di stagione difficile, il numero 7 ha prima ricevuto i complimenti pubblici di Thiago Motta e, in seguito, ha segnato per due gare di seguito e sempre da subentrante. Un momento d'oro sia per il giocatore che per la squadra tutta: la speranza dei tifosi è che possa durare il più a lungo possibile.