Bologna-Torino, le pagelle. Barrow il più positivo, sottotono i trequartisti

Gara di sacrificio per il Bologna, che dopo un buon primo tempo deve concedere campo e gol al Torino. Gli uomini di Sinisa Mihajlovic però giocano con il giusto atteggiamento, specialmente nel reparto difensivo, tanto che il Toro raggiunge il pareggio solamente con un gran gol di Mandragora da fuori area. Bene anche Barrow, a cui sono affidate praticamente tutte le azioni d'attacco, mentre è mancato rispetto al solito l'appoggio della batteria di trequartisti.

Bologna-Torino, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 6,5: nonostante un brivido nel secondo tempo il portiere polacco salva i suoi almeno in un paio di occasioni.

Mbaye 5,5: inizia a destra e finisce a sinistra, ma su entrambi i lati soffre l'intensità del Torino.

Danilo 6,5: prova di solidità da parte sua. I clienti non sono semplici, ma il brasiliano lotta come un leone.

Soumaoro 6,5: è il leader della difesa e lo dimostra con partite come questa.

Dijks 6: buon apporto nel primo tempo, esce acciaccato nel secondo (56’ De Silvestri 6: entra bene e aiuta i compagni nel momento di forcing del Toro)

Dominguez sv: in bocca al lupo (9’ Baldursson 5: impreciso e fuori ritmo, viene sostituito nonostante fosse entrato dalla panchina; 56’ Svanberg 5,5: entra nel momento di maggiore difficoltà dei suoi. Non brilla ma fa quel che può).

Poli 6: torna in campo da titolare e combatte come suo solito. Peccato per un'occasione sciupata al limite dell'area, ma il gol non è il suo forte e lo si sa (56’ Schouten 6: nelle rare occasioni in cui il Bologna è in possesso palla durante il secondo tempo la sfera passa spesso dalle sue parti).

Orsolini 5,5: Mihajlovic gli riconferma la fiducia ma lui non riconferma la buona prestazione vista contro lo Spezia.

Soriano 5: decisamente spento rispetto al solito, ma una gara di appannamento ogni tanto è lecito concedergliela.

Sansone 5,5: fumoso, inizia bene ma finisce in calando come tutta la squadra (83’ Skov Olsen sv).

Barrow 7: il migliore dei suoi, e non soltanto per il bel gol. Se il Bologna può permettersi di uscire dall'area nei momenti di maggiore pressione degli avversari è soprattutto merito suo. Capisce i momenti della gara e gioca con grande abnegazione.

Mihajlovic 5,5: la squadra è forse un po' appagata dal bel risultato raggiunto contro lo Spezia e il tecnico non sembra trovare la chiave per motivarli.

Foto sito ufficiale Bologna FC