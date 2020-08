Bologna-Torino: possibili formazioni

L’ultima partita del Bologna di quest’anno è alle porte. Domani i rosso-blu si scontreranno contro il Torino alle 20.45 in casa. Il preludio non è certo delle migliori. L’ultima partita per il Bologna è finita davvero male. 0-4 contro la Fiorentina e MIhajlovic in conferenza stampa ha detto che “con la squadra non ci ho proprio parlato. Penso che qualche volta il silenzio sia meglio delle parole. Non gli dirò niente, sono grandi e vaccinati, se vogliono fare un’altra brutta figura lo faranno. Spero facciano una buona gara però”. Il pronostico non è certo dei migliori anche se, come ha ripetuto l’allenatore “noi dobbiamo cercare almeno di vincere l’ultima partita. Penso che tutti vogliano che finisca, non è calcio questo. Meglio finire con 49 punti che con 46”.

Mihajlovic ha detto che qualche cambiamento lo farà. C’è da vedere dove. In difesa difficile con Bani e Tomiyasu infortunati. Quindi Mbaye, Danilo, Denswil e Dijks ma forse potrebbe esserci spazio anche per Corbo. Al centro i rumors dicono che rivedremo Medel e Domiguez mentre in attacco Orsolini, Soriano, Barrow e Palacio a far da punta.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

TORINO (3-4-2-1): Rosati; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Adopo, Lukic, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti.