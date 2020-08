Bologna- Torino:1-1

Finisce in pareggio 1-1 Bologna-Torino. Unaa partita equilibrata è quella che si è vista oggi al Dall’Ara. I padroni di casa si sono portati in vantaggio nel primo tempo con Svanberg ma nel secondo tempo si sono fatti recuperare grazie ad un gol di Zaza.

La partita comincia a animarsi a partire dal sesto minuto quando Svanberg riceve la palla al limite dell’area e tira. La palla viaggia ma viene spedita appena sopra la traversa. 5 minuti dopo è Il Toro a provare la strada della rete con una punizione di Verdi ma Skorupski para prontamente. Primo giallo della serata ed è per MIhajlovic. AL 18’ la situazione sembra sbloccarsi a favore del Bologna. Con una precisione chirurgica Svanberg piazza il pallone nell’angolino in basso a destra. E’ gol per il Bologna. 1-0. Sul finire del primo tempo una bordata di Barrow viene recuperata in ultimo dal portiere torinese.

Inizia il secondo tempo e MIhajlovic decide per dei cambi. Entrano Sansone e Santander al posto di Barrow e Palacio. Occasione sfumata poco dopo per Juwara il cui tiro angolato è respinto prontamente da Rosati.

Dopo alcuni tentativi il Toro recupera il terreno perduto. Al 66’ Zaza si smarca e si infila verso la porta rosso-blu portando il risultato in pareggio. La partita è di nuovo aperta. Mihajlovic tenta dei nuovi cambi, Entra Dominguez al posto di Shouten e al posto di Svanberg Baldursson. Al 73’ una fiocina di Snatander fa sudare freddo il portiere ma esce di pochissimo. E’ lo stesso Santander dopo poco a prendersi un’ammonizione. Intanto siamo al 77’ e Mihajlovic ha bisogno di forze fresche per tentare di sbloccare la partita in suo favore. Entra Skov Olsen al posto di Juwara. Nei minuti di recupero formidabile parata di SKorupski che sventa un’occasione di Belotti. La partita finisce in pareggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ammonizioni: MIhajlovic, Ansaldi, Santander,Soriano, Medel