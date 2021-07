Bologna, tifosi già pazzi per van Hooijdonk. Ma cresce l’attesa per Arnautovic

Nei gruppi dedicati al Bologna, su Facebook, già fioccano i meme per Sydney van Hooijdonk, nuovo attaccante dei rossoblù, ieri a segno nell’amichevole vinta per 6-1 contro la Bagnolese. Una di queste vignette ritrae coraggiosamente la statua di Piazza del Nettuno, ma al posto del viso del tritone c’è proprio quello di van Hooijdonk. “Mi ha già rubato il cuore” il commento di un tifoso, “speriamo di non rimanere delusi”.

Aspettando Arnautovic

Come nella famosa opera di Samuel Beckett, a Casteldebole si aspettano notizie su Marko Arnautovic, anche se i dirigenti rossoblù confidano in un diverso finale. Se fino a qualche giorno fa trapelava fiducia, le recenti parole di Sinisa Mihajlovic dal ritiro di Pinzolo hanno fatto vacillare le già labili certezze dei tifosi: “Se facciamo le cose per bene quest’anno ci possiamo davvero divertire, specialmente se arriva qualche ritocchino. Arnautovic? Noi stiamo facendo di tutto per prenderlo. Se non arriverà non sarà colpa di nessuno. Col mercato non puoi mai prevedere ciò che può succedere”.

Anche Walter Sabatini, nei giorni scorsi, aveva corretto il tiro: “Arnautovic non l’abbiamo ancora preso, vediamo quello che succede nelle prossime settimane”. Nulla di definitivo, ma di certo una brusca frenata rispetto alle dichiarazioni più che ottimistiche delle scorse settimane. Ai tifosi non resta altro che aspettare, sperando che, al contrario di Godot, Arnautovic possa un giorno palesarsi.

Foto bolognafc.it