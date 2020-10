Bologna vs Cagliari: possibili formazioni

Domani 20,45 le due rosso-blu del campionato italiano si affrontano sotto le due Torri. Bologna vs Cagliari per la sesta giornata di campionato. I rosso blu made in Bologna devono preparare i motori per riuscire a far decollare il loro campionato, recuperando punti dal 16 posto in cui si trovano ora. Poco meglio il Cagliari che neanche lui è riuscito ancora ad entrare nella colonna di sinistra.

In conferenza stampa Mihajlovic parte dalla situazione infortuni, non buona per un campionato già iniziato, in 4 sono assenti, alcuni come Santander ne avrenno infatti per 4 mesi. “Fino a ieri ci mancavano 4 giocatori importanti per noi: Medel, Poli, Djiks e Skov olsen. Non siamo attrezzati con la Juve o L’inter ma per ogni squadra della serie A sarebbe pesante. Speriamo non ci siano casi di covid. Dobbiamo fare qualcosina in più. In 6 partite 5 infortuni, rotture di gambe legamenti e schiena. Si va avanti con fiducia però. Anche noi dobbiamo aggiungere qualcosa per avere risultati diversi. Ma non cambiare principi e mentalità ma aggiungerne per crescere. La comunicazione maggiore in campo è fondamentale. La Concentrazione che dobbiamo mantenere alta e la personalità. Con queste 3 cose il risultato cambierà.”.

Come presenterà il mister la formazione in attacco domani? Il mister non esclude che se ce fosse il bisogno si potrebbe puntare su Barrow al posto di Palacio. Peccato che il gambiano, partito con il botto l’anno scorso fatichi, ancora a ritrovare quel ritmo e soprattutto la rete. “Barrow? E’ penalizzato dal problema al braccio e alla mano ma deve giocare comunque. Lui stesso si aspettava di più da questo inizio di campionato. Se non ci fosse Palacio Barrow dovrebbe giocare come prima punta.

Piatta la situazione, almeno all’apparenza riguardo al mercato. Sgonfiata come un palloncino “non so chi sia” la tesi circolata ripresa diverse volte che si aveva già pronto un nuovo giocatore d’acquistare al posto di Santander“dobbiamo parlare con la società, ma sul mercato tra quelli svincolati non c’è nessuno che ci possa soddisfare secondo me. Prendere per prendere non mi va. Mandzukic? Io non l’ho mai sentito, l’ho visto prima scritto da voi. Non bisogna lasciarsi prendere dal panico o dall’ansia. Non prendiamo esempio dal governo che fa decreti a c***o di cane”.

Poco spazio per gli avversari di domani. Poche certezze se non la convinzione che la buona preparazione alla fine frutterà. “Domani sarà una partita difficile. Loro sono forti in particolare negli assi centrali, sono partiti male ma si sono ripresi, non l’abbiamo preparata bene. Se giocheremo nella maniera giusta arriveranno i risultati”

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Cagliari (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.