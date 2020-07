Bologna vs Lecce. possibili formazioni MIhajlovic: “ Dobbiamo vincere con 0 gol subiti”

Vigilia di Bologna vs Lecce. La terzultima partita di campionato per i rosso blu si svolgerà domani alle 17,15 allo stadio Dall’Ara. Il Bologna viene da una ripresa post lockdown in cui non ha sempre brillato, il Lecce invece si gioca la permanenza in massima serie.

Per quanto riguarda la formazione del Bologna, le scelte in difesa appaiono obbligate. In settimana il Bfc ha comunicato che Tomiyasu, uscito zoppicante dall’ultima partita, ha riportato una lesione al bicipite femorale destro, con due settimane di recupero. Stagione finita per lui quindi proprio come per Bani. Pare probabile quindi che verranno schierati: Mbaye, Danilo, Denswil e Djiks. Per il centro i rumors danno per probabili Medel e Dominguez mentre in attacco Soriano, Orsolini, Sansone e Barrow a far da punta.

In conferenza stampa MIhajlovic spiega come “sicuramente non è questo il calcio a cui siamo abituati, è anomalo giocando ogni 3 giorni con questo caldo ma è meglio che niente. Ognuno dei giocatori sotto esame deve cogliere l’occasione per giocare meglio, mettendo in campo la nostra mentalità. Giocare senza pubblico è uno schifo, non è bello fare 12 partite così, non è il calcio. Speriamo che da settembre riaprano”.

Sul giudizio della stagione il Mister è sicuro che “nonostante tutto quello che abbiamo passato quest’anno: malattia, lockdown ecc…penso che il Bologna rispetto all’anno scorso abbia fatto un salto di qualità, siamo rimasti sempre nella parte sinistra della classifica. Quelle che sono andate meno bene sono le partite giocate in casa. Dobbiamo trovare un equilibrio tra le partite in casa e fuori”.

Per quanto riguarda i giocatori MIhajlovic spiega come “Mbaye potrebbe fare il centrale ma penso che il suo ruolo sia quello del terzino. Orsolini, Sansone e Skov Olsen? Fisicamente stanno bene, ma la situazione è davvero eccezionale, tanti anni che sono nel calcio mai avevo provato una cosa simile. Spero non succeda più”.

Bologna: Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lecce: Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Rispoli; Barak, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula. All. Liverani