Brindisi-Virtus Bologna 66-73. Buona la prima per gli uomini di Djordjevic

Una bella Virtus Bologna vince e convince a Brindisi, portandosi a casa gara1 contro una tra le favorite al titolo, la Happy Casa. Gli uomini di Djordjevic hanno vinto la partita con la difesa ma, soprattutto, con il talento dei soliti Teodosic e Belinelli, inarrestabili in serate come questa. Segafredo si è trovata di fronte una squadra spenta ma soprattutto imprecisa: 3/25 dall’arco per Brindisi, 36% di precisione in totale. Appuntamento ora a gara2, martedì, ancora in Puglia, poi lo stop per permettere a Milano di giocare le Final Four di Eurolega.

Brindisi-Virtus Bologna, la cronaca

Torna Weems e Djordjevic lo schiera subito in campo: apre lui le danze, ripagando la scelta del coach, poi Gamble e Teodosic rincarano la dose. La Happy Casa però non si fa pregare e si mantiene in scia con Bostic e Willis. Ancora Teodosic, che sarà nettamente il migliore sul parquet, ma Brindisi recupera con un super Willis e il vantaggio di +8 è annullato. Alla sirena di fine secondo quarto Alibegovic assegna il periodo a Bologna.

Nella ripresa la Virtus rimane a guardare il soprasso di Brindisi, che si porta sul 42-36, e Djordjevic è costretto al time out. Interruzione che fortunatamente dà i suoi frutti: Hunter da tre, poi anche Teodosic dall’arco ma, soprattutto, Belinelli, rimasto a secco fino a quel momento. Negli ultimi 13’ di gioco Beli ne infila 16, contendendo la palma di migliore in campo al compare Teodosic. L’ex Bulls nell’ultimo quarto è una furia, da due e da tre, ma è Alibegovic che chiude di fatto la gara con il +3 che vale il 58-70. Ancora Brindisi a sgrezzare il punteggio, ma il tempo è scaduto: la gara finisce sul 66-73.

Foto pagina Facebook Virtus Bologna