Contatti con positivo su aereo per Bologna: tre calciatori e allenatore in isolamento

Tre calciatori dell'Empoli, l'allenatore Alessio Dionisi e il magazziniere, in isolamento. .

Come ha riferito Rai 1 pochi minuti fa, sono stati messi in isolamento dall'Asl di Napoli in un albergo del capoluogo campano poichè il 4 gennaio erano su un volo paritto da Lampedusa e diretto al Marconi di Bologna e sarebbero stati a stretto contatto con un positivo a bordo dell'aereo. I cinque dovranno stare in quarantena almeno fino a domani, 14 gennaio.

I tre giocatori, Leonardo Mancuso, Roberto Pirrello e Szymon Zurkovski. Dionisi e il magazzinieri, si trovavano a Napoli per la partita di Coppa Italia contro gli 11 di Gennaro Gattuso.