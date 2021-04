Calcio | Bologna, ancora Ravaglia contro la Roma. Ma i cinque gol sono il passato

Torna la Serie A e il Bologna rincontra la Roma. Tanti gli intrecci che uniscono queste due squadre, dagli ex in campo (Mirante e Skorupski) a quelli in tribuna e in panchina (Sabatini, Fenucci e Mihajlovic). Uno di questi fili, però, porta dritto ai pali difesi da Federico Ravaglia, in campo anche domani dopo l’ultima contro l’Inter. Un girone esatto dal suo esordio in Serie A, il portierino di casa ritrova la Roma, squadra che in appena un tempo gli aveva segnato cinque gol.

Bologna-Roma, il futuro si chiama Ravaglia

Federico Ravaglia, classe 2001, fa tutta la trafila delle squadre giovanili del Bologna e, dopo un paio di prestiti in Serie C, in questa stagione viene aggregato alla prima squadra. Il ruolo, sulla carta, è quello di terzo portiere, dietro a Skorupski e Da Costa.

Un girone fa il suo esordio, lo scorso 13 dicembre, quando il Bologna affrontava al Dall’Ara la Roma. Skorupski era indisponibile, ma in campo non va il secondo: “Si sta allenando bene, gli dia una chance”. Le parole sono di Angelo Da Costa e sono rivolte al mister: il ragazzo sta bene, diamogli fiducia. Mihajlovic, a cui il coraggio non manca di certo e che di portieri giovani se ne intende – vedi Donnarumma – non ci pensa due volte.

Il resto è storia. Ravaglia fa il suo esordio in una delle peggiori partite giocate dai rossoblù in questa stagione, ma il ragazzo non sfigura. Torna poi titolare nella sconfitta in casalinga della scorsa settimana contro l’Inter e con ogni probabilità toccherà a lui anche domani, nuovamente contro la Roma.

Corsi e ricorsi storici, certo, ma anche uno sguardo al presente e soprattutto a quello che sarà. I cinque gol subiti sono ormai acqua passata, e Ravaglia scalpita per prendersi il futuro.

Foto pagina ufficiale Facebook Bologna Fc