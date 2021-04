Calcio | L'Eccellenza riparte tra "pochi intimi". Il presidente del Castenaso: "Lavorare in sicurezza si può"

Nathan Mazzoni è il presidente del Castenaso Calcio, squadra dell'omonima cittadina che milita nel campionato di Eccellenza. Nathan è giovane e ha assunto questo ruolo da poco tempo, ma ha le idee chiare. Sì, perché il Castenaso è l'unico club della provincia ad aver scelto di continuare a giocare, nonostante tutto. Il normale svolgimento del campionato di Eccellenza, infatti, è stato fermato dalla Lega Nazionale Dilettanti. Al suo posto un mini torneo a girone unico, composto da sole undici squadre, le uniche che hanno accettato il nuovo format: chi vince viene promosso, le altre non rischiano nulla. Così come non rischia la retrocessione chi, invece, ha deciso di fermarsi qui.

A sentire Mazzoni, però, lavorare in sicurezza è possibile: "Oltre ai tamponi della Federazione, noi ogni settimana facciamo privatamente dei tamponi a tutti i giocatori e ai componenti dello staff, andando anche oltre al protocollo per salvaguardare la salute di tutti. Dal mio punto di vista tutti gli sport potrebbero ripartire, al di là della competizione. Lo sport è importante anche a livello individuale. Tutti i campionati, secondo me, dovrebbero ripartire. Dopo un anno era lecito aspettarsi delle soluzioni". Importante, nel prendere questa decisione, il confronto con il gruppo: "È stato importante confrontarsi con i calciatori prima di prendere questa decisione. Abbiamo spiegato il protocollo e il format. Quattro di loro, in maniera del tutto legittima, hanno deciso di non continuare. Chi per motivi familiari, chi professionali. Naturalmente rimarranno tesserati, perché sono parte del gruppo e per me, il gruppo, è importantissimo. Il resto della squadra, così come noi dirigenti, aveva però tanta voglia di continuare, e così siamo giunti a questa decisione".

Quella che partirà il prossimo 18 di aprile sarà una competizione breve, certo, ma Mazzoni strizza l'occhio al futuro: "Abbiamo un progetto a lungo termine e contiamo su delle ottime risorse: un bellissimo stadio, uno staff competente ed un settore giovanile che conta più di 340 ragazzi. Questa può trasformarsi in una concreta occasione per continuare a lavorare e ad imparare ancora molto, io per primo, che sono molto giovane e che sono diventato presidente soltanto da un mese".

Foto sito ufficiale Castenaso Calcio