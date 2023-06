Bologna FC, migliori & peggiori in campo (e fuori): il 'pagellone' di fine stagione

Al termine delle 38 giornate di campionato il Bologna ha totalizzato 14 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte, per una somma complessiva di 54 punti e il conseguente nono posto finale in classifica. Un ruolino di marcia decisamente positivo, se si ripensa al titubante inizio di stagione, alle comprensibili incertezze della piazza quando il club affidò la panchina al giovane Motta e non all’esperto Ranieri e che, soprattutto, l’ambiente felsineo ha dovuto emotivamente convivere con il magone legato al dramma della malattia di Sinisa. In mezzo a tante difficoltà, però, il cammino si è fatto via via sempre più interessante, con i rossoblù che sono arrivati ai confini dell’Eurozona, stabilendo il record di punti in epoca moderna e togliendosi qualche bella soddisfazione contro alcune big del torneo.

A bocce ferme e in attesa di capire cosa ci riserverà la finestra di mercato estiva, abbiamo ripercorso la cavalcata dei rossoblù giocatore per giocatore, attribuendo ad ognuno di loro una valutazione finale.

Portieri

Skorupski tra il 4 e l’8, quindi 6: Divisivo per eccellenza. Quest’anno ha alternato parate incredibili (come ad esempio contro Juve, Fiorentina e Sampdoria), a papere da mandare in onda su “Mai dire gol” (tipo quella per il vantaggio del Napoli firmato da Osimhen). Non sarà Pirlo con la palla tra i piedi, ma fra i pali è un portiere di buonissimo livello.

Bardi 6: Un “numero 12” certamente affidabile. Si ritrova inaspettatamente in campo contro l’Udinese per un problema influenzale del compagno di reparto e sfoggia una prestazione perfetta, compiendo anche una bella parata sul tiro da fuori di Samardzic. In scadenza a fine mese, verosimilmente saluterà la compagnia...

Difensori

Sosa 6-: Paga un po’ lo scotto dello sbarco in Europa dopo aver giocato solo in Uruguay. È ancora giovane e ha tutto il tempo per crescere.

Lykogiannis 6+: Giunto a Bologna a parametro zero dopo la retrocessione del Cagliari, occupa la parte sinistra del campo per una ventina di partite. Nel corso della sua prima annata rossoblù, trova anche due reti: inutile e fortunata quella di San Siro alla 14° giornata, molto più pesante invece quella realizzata di testa per il definitivo 2-2 in casa della Salernitana nel marzo scorso.

Kyriakopoulos 6+: Preso a gennaio per rafforzare la corsia mancina, si disimpegna bene fino allo stop dovuto alla labirintite.

Cambiaso 6,5: L’esterno sinistro di proprietà della Juve dimostra di essere un giovane di buonissima prospettiva. Purtroppo farà ritorno a casa base alla fine del mese.

Soumaoro 7: Probabilmente la sua miglior annata della carriera. Peccato per quel brutto infortunio che lo costringerà a stare fuori anche quasi tutto l’anno prossimo.

Bonifazi 6+: Diventa titolare dopo l’infortunio del francese e ci mette un po’ prima di ritrovare il feeling con il ritmo partita. Una volta prese le misure, però, dalla 34° giornata in poi non esce più dall’undici titolare e dimostra di poter giocare in questa categoria nonostante qualche critica un po’ troppo ingenerosa.

Lucumi 7: Solidità, sicurezza e leadership: il roccioso difensore colombiano era il centrale affidabile che tanto serviva alla squadra. In questa prima esperienza in terra italica, si è persino permesso il lusso di confezionare due assist. Dettaglio non trascurabile, non ha ancora compiuto 25 anni...

Posch 7,5: Il difensore goleador ha lasciato tutti senza parole. Arrivato in Emilia dall’Hoffenheim per fare il difensore centrale, diventa prima terzino destro e poi uno dei cannonieri più prolifici della squadra con ben 6 gol all’attivo. Il suo recente riscatto a titolo definitivo per una cifra vicina ai 5 milioni di euro è stato il primo movimento in entrata della società felsinea in vista della prossima stagione.

De Silvestri 7: Sicuramente una delle “guide spirituali” dello spogliatoio. Leader importante fuori e giocatore ancora molto utile dentro al rettangolo verde, come ampiamente dimostrato in occasione gol del 2-2 segnato contro il Napoli nell’ultima gara casalinga.