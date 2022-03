Promozione, il programma della 18a giornata

Torna in scena il campionato di Promozione con la 18a giornata. Si parte oggi con il primo match del Giorne D, che vedrà il Fossolo 76 Calcio essere ospite sul difficile campo della Portuense Etrusca. Nella giornata di domani, invece, la Sesto Imolese farà visita all'Airone 83. Sarà una ghiotta occasione per gli ospiti che proveranno a togliersi dalla scomoda posizione playout contro il fanalino di coda del girone. La capolista Bentivoglio, reduce dall'importante vittoria contro il Zola Predosa, affronterà tra le mura amiche l'Osteria Grande, ed avrà l'opportunità di allargare ulteriormente il distacco dalla seconda piazza occupata proprio dal Zola Predosa. Quest'ultimo sarà impegnato sul campo del Porretta 1924, sulla carta una gara abbordabile per la principale inseguitrice del Bentivoglio. Match agevole anche per la Libertas Castel San Pietro, che in quel di Funo andrà alla ricerca della vittoria per restare in scia all'Altetico Castenaso che occupa, al momento, l'ultima posizione valida per i playoff. Atletico Castenaso che, invece, sfiderà il Sasso Marconi 1924. L'incontro più interessante di giornata, e che potrà regalare emozioni, è quello che metterà a confronto Trebbo 1979 e Faro Coop. La prima ambisce ad agganciare, come la Libertas Castel San Pietro, la zona playoff, mentre il Faro Coop, al momento a pari punti con il Zola Predosa, mira a diminuire lo scarto dalla vetta. Per quanto concerne il Girone C, il Persiceto 85, impegnato nella lotta salvezza, incontrerà il Cavezzo per provare a risalire la classifica.