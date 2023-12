Inter-Bologna 1-2. I rossoblù espugnano San Siro e volano ai Quarti di Finale

Succede tutto nei tempi supplementari: segna Carlos Augusto in apertura, poi Zirkzee sale in cattedra e dispensa prima l’assist per il pareggio di Beukema e poi inventa l’imbeccata che vale il contro sorpasso firmato Ndoye. Una rimonta da urlo, che lancia gli uomini di Motta ai Quarti di Finale

Cronaca del match

Sul rettangolo verde dello stadio Meazza di San Siro, la prima occasione è a tinte nerazzurre: punizione tagliata di Asslani con Ravaglia obbligato ad intervenire di pugno per liberare l’area. Passano pochi secondi e l’Inter ci riprova con Klaassen: il destro da fuori dell’olandese è potente, ma il numero 34 felsineo ci mette nuovamente i guantoni e sventa la minaccia. Sul versante opposto, il Bologna risponde con una pregiata volée di tacco di Fabbian su cross al bacio di Lykogiannis. Sfera larga di un paio di spanne e San Siro che tira il fiato. Null’altro fino al 30’, quando Carlos Augusto pesca in corsa il compagno Frattesi che incrocia costringendo Ravaglia all’intervento in tuffo. Palla in corner e applausi meritati per entrambi. L’Inter spinge, ma la trincea felsinea regge l’urto fino al duplice fischio dell'arbitro La Penna. All'intervallo, il punteggio è fermo sullo 0-0.

Ripresa che comincia con un buon Bologna in fase di palleggio. I rossoblù fanno tutto bene fino alla trequarti, ma difettano in fase conclusiva. L’Inter, allora, si riaffaccia dalle parti della porta emiliana prima con Frattesi e poi con l’ex Arnautovic. Al 60’, ecco l’episodio che scuote la gara: Corazza sbroglia con il braccio un corner spiovente dall’attacco destro meneghino e, dopo un lento richiamo del var, l’arbitro non può fare altro che assegnare il penalty. Dal dischetto si presenta Lautaro, ma Ravaglia ipnotizza il tiro dell’argentino tenendo i suoi in parità. Inferociti dall’occasione persa, i nerazzurri caricano a testa bassa costringendo il Bologna a difendersi con le unghie e con i denti. Tuttavia, l’equilibrio non si sblocca e allora Inzaghi inserisce i titolarissimi Dimarco Barella e Thuram. Sul versante felsineo, invece, Motta risponde con Ndoye e Zirkzee al posto di Saelemaekers e Van Hooijdonk. A cinque dal termine, è proprio il neo entrato Dimarco a provarci con un “puntone” da distanza ravvicinata che esalta ancora una volta i riflessi felini di Ravaglia. La chance sfuma, la clessidra scorre e al triplice fischio il risultato è sempre impantanato sullo 0-0. Non c’è altra scelta: si va ai supplementari.

Al primo affondo dell’overtime, l’Inter insacca il gol dell’1-0 con Carlos Augusto che incorna su calcio d’angolo battuto splendidamente da Dimarco. Al 92’, i padroni di casa sono avanti di una rete. La reazione non arriva e la band d’Inzaghi amministra il gioco fino al 111’, quando il Bologna trova il gol del pari. Corner di Lykoggiannis, sponda acrobatica di Zirkzee e tap-in ravvicinato di Beukema. A metà del secondo supplementare, il punteggio è nuovamente in parità. Quando tutti sembrano prepararsi ai rigori, però, di nuovo Zirkzee si sbarazza di Acerbi a centrocampo con un colpo da fuoriclasse e poi manda in porta Ndoye, che batte in uscita Audero per l’incredibile gol vittoria. Al termine di oltre 120 minuti, il Bologna batte l’Inter e passa ai Quarti di Finale di Coppa Italia.

Pagelle

Ravaglia 8: Attento sulle prime due occasioni ravvicinate dei padroni di casa. Strepitoso, in tuffo, sul tiro in corsa di Frattesi al 30’. Addirittura si supera parando il rigore calciato da Lautaro nella ripresa. Nulla può sul colpo di testa del vantaggio meneghino

Corazza 6: Carlos Augusto è un cliente molto scomodo e il “cinno” fa quello che può per arginarlo pur non avendo ancora l’esperienza giusta per fronteggiarlo. Meglio quando può affondare. (De Silvestri 6-: Ci mette la sua esperienza, ma si perde proprio Augusto in occasione del gol interista)

Lucumi 6,5: Francobolla Lautaro come si faceva una volta, con qualche limite ma anche con tanta personalità (Calafiori 6: Lotta nel finale)

Beukema 7,5: Dirige la retroguardia e fa il centrocampista in fase d’impostazione. Insacca la rete del pareggio al minuto 111. Che altro aggiungere?

Lykogiannis 6+: Parte bene, disegnando anche un bel cross per Fabbian. Prende un giallo evitabile e da quel momento cala un po’. Tutto sommato, comunque, non sfigura sul binario sinistro.

Moro 5,5: Uno con la sua tecnica dovrebbe prendersi più responsabilità in mezzo al campo. Anche se davanti c’è un avversario del calibro dell’Inter (El Azzouzi 6: Entra con un buon piglio)

Aebischer 6,5: Buonissima prova in fase d’interdizione. Sempre funzionale alla causa.

Urbanski 6+: Isolatissimo per buona parte del match, migliora con lo scorrere della partita.

Fabbian 7: Lotta su ogni zolla del campo. Rischia di segnare con un colpo alla Mancini dopo 12 minuti

Saelemaekers 6: Troppo largo e poco nel vivo del gioco. Ci si aspetta di più da lui, ma dal punto di vista caratteriale nulla da dire. (Ndoye 7,5: Qualche sfuriata delle sue prima del gol che manda il Bologna ai Quarti di Fnale)

Van Hooijdonk 6: Lotta contro avversari di primo livello. Molto più utile in fase difensiva sulle palle aeree. (Zirkzee 8,5: Entra al minuto 84 e sembra spaesato. Poi, però, fa una sponda volante da premio oscar in occasione del gol del pari e una magia “Rowlinghiana” per spedire in porta Ndoye al 116’)

Tabellino

Inter (3-5-2): Audero; Bastoni (73' Dimarco), Acerbi, Bisseck (90' Pavard); Augusto, Klaassen (73' Barella), Asslani (83' Sensi), Frattesi, Darmian; Lautaro (99' Mkhitaryan), Arnautovic (73' Thuram). A disp. Sommer, Di Gennaro, Stabile, Augome, Calhanoglu. All. Simone Inazghi

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Corazza (75' De Silvestri), Lucumi ( 99' Calafiori), Beukema, Lykogiannis; Moro (68' El Azzouzi), Aebischer, Urbanski, Fabbian, Saelmaekers (84' Ndoye); Van Hooijdonk (84' Zirkzee). A disp. Skorupski, Bagnolini, Posch, Bonifazi, Kristiansen, Freuler, Ferguson. All. Thiago Motta.

Arbitro: La Penna di Roma

Assistenti: Cecconi-Zingarelli

IV Uomo: Giua

Var: Serra-Mazzoleni

Reti: 92' Carlos Augusto, 111' Beukema, 116' Ndoye

Ammoniti: 41' Lykogiannis, 59' Van Hooijdonk, 88' Fabbian, 90'+4 Bisseck, 100' Darmian, 102' Pavard, 109' Barella

Note: 0-0 dopo i tempi regolamentari.