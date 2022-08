LIVE | Serie A, Milan-Bologna 1-0: Leao firma il vantaggio

Tante sorprese nel Bologna che, alla terza giornata di Serie A, affronta il Milan a San Siro. Lucumi gioca dal 1’ nel terzetto di difesa con Medel e Soumaoro, Kasius e Cambiaso sulle fasce e Schiuten-Dominguez come coppia centrale a centrocampo. Chance importante per Vignato, preferito a Soriano, così come Barrow preferito a Sansone come compagno di reparto di Arnautovic. Nel Milan prima da titolare per De Keteleare con Giroud a guidare l’attacco.

Milan-Bologna, la cronaca

0’ - Le squadre si apprestano a scendere in campo.

1' - Si comincia!

2' - Il primo tentativo è di Barrow, ma la palla termina lontana dalla porta di Maignan.

14' - Un Bologna attento alle offensive del Milan in questa fase e che non disdegna qualche incursione offensiva con Barrow, Arnautovic e Vignato.

17' - Azione insistita del Milan, Skorupski blocca a terra.

21' - Gol del Milan. De Ketelaere approfitta della palla persa da Cambiaso e Schouten, serve Leao che infila sul primo palo.

26' - De Keteleare serve in lob Kalulu, Skorupski blocca in uscita bassa.

28 - Ancora il polacco decisivo che respinge la conclusione di Messias.

Milan-Bologna, il tabellino

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.

A disposizione: Mirante, Tatarusanu, Gabbia, Kjaer, Touré, Florenzi, Adli, Pobega, Saelemaekers, Bakayoko, Rebic, Diaz, Origi.

Allenatore: Stefano Pioli.

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumi; Kasius, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Vignato; Barrow, Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Amey, Angeli, Bonifazi, Mbaye, Sosa, De Silvestri, Lykogiannis, Aebischer, Ferguson, Soriano, Urbanski, Sansone, Raimondo.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Dei Giudici, Margani

IV Uomo: Meraviglia

Var: Nasca

Avar: Imperiale

Reti: 21' Leao (M).

Ammonizioni: -.

Espulsioni: -.