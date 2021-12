Il Giudice Sportivo si esprime sul caso di razzismo nel match tra Saragozza Calcio - Real Basca

Dopo l'accaduto di Domenica 28 novembre nel match tra Saragozza Calcio e il Real Basca, il Giudice Sportivo si è espresso.

Nel comunicato n°35 si legge: "Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, valutata la necessità di acquisire ulteriori elementi al fine di valutare e omologare la gara trasmettegli atti alla Procura Federaleper ulteriori accertamenti."

Inoltre, infligge un'ammenda di 100 euro al Real Basca perchè "un proprio sostenitore entrava indebitamente sul recinto di gioco partecipando al parapiglia che si era creato in campo."

In aggiunta, un'ammenda di 20 euro al Saragozza Calcio per "Mancanza forza pubblica e servizio sostitutivo", ovvero la società che gioca in casa deve mettere un dirigente come capo della sicurezza e, se manca, deve esserci qualcuno al suo posto. In questa circostanza nessuna delle due regole sarebbe stata rispettata.