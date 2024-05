A piedi dal Dall’Ara all’Olimpico, l’impresa dello “squalo rossoblù”

Oltre 480 km suddivisi in 18 tappe per arrivare all’ombra del Colosseo il 7 di giugno. In barba alla carta d’identità e al meteo pessimo, lo storico tifoso del Bologna è partito a piedi qualche giorno fa per omaggiare nel migliore dei modi il 60° anno dalla vittoria del settimo tricolore della storia del club rossoblù.

“Il 7 giugno del 1964 ero sugli spalti da tifoso”, ha spiegato prima della partenza, “ e adesso è giunto il momento di tornare all’Olimpico dopo tutto questo tempo”. Ad accompagnarlo in questa impresa il figlio Fabrizio, anche lui grande sostenitore del Bologna.

Qui il video al momento della partenza dallo stadio Dall'Ara.