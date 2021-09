L'Airone 1983 è pronto a riscattarsi dopo la sconfitta all'esordio in campionato

Domenica 19 Settembre il club bolognese scenderà in campo per la seconda giornata del Campionato di Promozione Girone D

L'Airone, dopo la sconfitta rimediata in trasferta la prima di campionato, vuole ripartire con il piede giusto e far felici i suoi sostenitori.

Infatti per la prima volta in Campionato goicherà tra le mura amiche.

Il match la vedrà contendersi i 3 punti con l'Osteria Grande.

Ecco le dichiarazioni del Direttore Sportivo Pirazzoli che presentano la partita di domani:

"La preparazione inizia a farsi sentire, domenica scorsa siamo incappati in una sconfitta che non ci voleva in partenza anche perchè non abbiamo giocato bene. L'obiettivo di questa settimana era ricaricare le pile, resettare un po' dalla partita precedente e cercare di trarsi tutte quelle energie positive che possono fare la differenza la domenica. Domani giochiamo contro l'Osteria Grande che è una squadra assolutamente quotata alle parte alte della classifica; è sempre uno scontro verso una squadra molto preparata che fa sempre delle rose molto competitive. Quindi per noi sarà una prova veramente ardua e dovremo dare il 110% in tutto."

Dalla parte dell'Osteria Grande ha parlato il Direttore Sportivo, Francesco Dall'Olio:

"La settimana è stata positiva. I ragazzi hanno lavorato bene, non abbiamo avuto grosse difficoltà. Purtroppo non abbiamo recuperato ancora qualche calciatore da domenica scorsa dove avevamo risentito di un paio di problemi muscolari. Chiaro che dobbiamo pensare alla partita di domani come a una "battaglia", l'Airone è una squadra assolutamente costruita per far bene, con delle buone individualità, è una squadra che gioca molto bene e mette in campo molto carattere. Noi dovremo farci trovare pronti per provare di portare a casa il risultato."

Il match si disputerà allo Stadio "G. Pederzini" - Calderara Di Reno (Bo), Via G. Garibaldi, 6, San Vitale Grande.

Calcio d'inizio alle ore 15:30.