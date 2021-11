Al via la 9°giornata del campionato di Promozione Girone D

Il Campionato di Promozione Girone D riparte sta sera con l'anticipo tra Libertas Castel San Pietro contro il Trebbo 79. Le restanti compagini scenderanno in campo domani alle ore 14:30.

Per il campionato a messo in luce la straripante forza della capolista Bentivoglio Calcio che vanta già 4 punti di vantaggio sulla seconda. In questa giornata può ulteriormente incrementare il distacco.

Dietro il club bolognese si è formata un duo che sta facendo il possibile per risale sul treno di testa per andarsi a giocare la vittoria del campionato. Le due squadre sono l'Atletico Castenaso e il Faro Coop.

Dopo di esse i distacchi sono minini fino ad arrivare al fanalino di coda, l'Airone Calcio.

Gli appuntamenti del weekend sono:

Libertas Castel San Pietro - Trebbo 79 oggi alle ore 20:30 presso lo Stadio Castel S.pietro T."Comunale"

Atletico Castenaso - Porretta 24 domenica 7 novembre alle ore 14:30 presso lo Stadio Negrini sintetico

Faro coop - Airone 83 domenica 7 novembre alle ore 14:30 presso lo Stadio Romagnoli Sintetico

Fossolo 76 - Calcio Zola Predosa domenica 7 novembre alle ore 14:30 presso lo Stadio Felsina

Funo - Portuense Etrusca domenica 7 novembre alle ore 14:30 presso lo Stadio Funo di Argelato comunale

Osteria Grande - Sesto Imolese domenica 7 novembre alle ore 14:30 presso lo Stadio

Sasso Marconi - Bentivoglio domenica 7 novembre alle ore 14:30 presso lo Stadio G. Carbonchi