Allenamento al Dall’Ara del Bologna: sorrisi, ma solo a metà

C’è un ambiente sinistramente calmo nei pressi del Dall’Ara. Oggi, il Bologna si è allenato nel suo stadio davanti a qualche centinaio di tifosi che, nonostante il periodo, si sono presentati in massa per supportare la squadra in vista della prossima gara di Coppa Italia contro il Cosenza (lunedì 8 agosto, ore 21.15), prima partita della stagione 2022-2023.

La notizia più bella della serata è sicuramente la presenza di Sinisa Mihajlovic allo stadio. Il tecnico era seduto in tribuna autorità – sopra la terrazza Bernardini – insieme a Fenucci, Sartori e Di Vaio. Il mister è apparso fisicamente provato ma in buona salute, tanto da richiamare i suoi collaboratori direttamente dalla tribuna in almeno un paio di occasioni.

I tifosi applaudono, ma l’aria non è delle migliori

Come detto, nonostante il periodo il pubblico ha risposto bene all’iniziativa del club. Quasi un migliaio di tifosi si sono presentati al Dall’Ara per assistere all’allenamento della squadra. Ma mentre durante la sessione non sono mancati gli applausi – Medel su tutti, visto che oggi è stato anche il suo compleanno – fuori dallo stadio, in attesa che il cancello di via dello Sport si aprisse, gli umori non erano poi così positivi. Il Bologna, in effetti, ha perso tre giocatori fondamentali nello schieramento titolare della scorsa stagione. A sinistra sono stati presi Lykogiannis e Cambiaso al posto di Hickey e lo scozzese Ferguson dovrebbe rimpiazzare Svanberg. Mancano però degli acquisti. L’amministratore delegato Cladio Fenucci, nei giorni scorsi, ha confermato che il club vorrebbe fare almeno tre acquisti: due difensori e un vice Arnautovic. La sensazione diffusa è però quella di una squadra che fatica a guardare più in là di una tranquilla salvezza. “La parte sinistra della classifica” o i “cinquanta punti” sono non-obiettivi che non rispecchiano le potenzialità di una piazza come quella bolognese. Tra molti tifosi presenti al Dall’Ara sembra esserci una serena rassegnazione, criticata da altri tifosi che invece desidererebbero un passo in avanti. C’è poi la questione Mihajlovic a tenere banco. Il mister è sempre stato supportato dalla piazza e dalla società, ma tra alcuni tifosi comincia a serpeggiare il dubbio che la sua assenza forzata, alla lunga, possa indebolire la squadra. Mancano ancora una decina di giorni all’inizio del campionato e quasi un mese alla chiusura del mercato. I tifosi sperano in acquisti che possano risollevare le sorti di una squadra che nelle amichevoli olandesi è apparsa spenta, ma la pazienza sembra essere vicina alla scadenza.

Bologna, l’allenamento al Dall’Ara

Passando a cose di campo, il Bologna si è ritrovato nel pomeriggio allo stadio Dall’Ara per svolgere un allenamento davanti agli occhi dei tifosi. Inizialmente i giocatori hanno svolto un risveglio muscolare in palestra, poi si sono trasferiti sul campo per un’iniziale fase atletica. Poi i rossoblù, divisi in due gruppi, hanno fatto alcune esercitazioni tattiche: Orsolini in questa fase è sembrato il più brillante, segnando ripetutamente a Skorupski.

Dopo questa fase c’è stata la partita. Da una parte, in maglia blu, Skorupski, Soumaoro, Medel, Bonifazi, De Silvestri, Schouten, Dominguez, Lykogiannis, Orsolini, Barrow e Arnautovic; dall’altra, con la casacca arancione, Bardi, Amey, Angeli, Mbaye, Kasius, Urbanski, Aebischer, Cambiaso, Soriano, Vignato e Sansone. Nel secondo tempo Tanjga, che ha arbitrato e diretto la partita, ha mischiato un po’ le carte, inserendo sul terreno di gioco diversi primavera. L’applauso più fragoroso è stato per Gary Medel, poco dopo l’inizio del secondo tempo.