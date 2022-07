Bologna, buona la prima: 8-0 contro la Settaurense

Buona la prima per il Bologna. In ritro a Pinzolo, la squadra di Sinisa Mihajlovic ha giocato la prima gara della stagione, un'amichevole contro la Settaurense, squadra di Promozione. Vittoria per 8-0 per i rossoblù: due gol di Van Hooijdonk, uno di Soriano, uno di De Silvestri, uno di Pyythia, poi Paananen, Mbaye e il nuovo acquisto Angeli, il difensore classe 2002 preso dall'Imolese.

Le amichevoli che il Bologna affronterà in Trentino, oltre quella giocata oggi, saranno due, entrambe fissate per il 17 luglio:

Domenica 17 luglio, ore 16.00: Bologna – ASD Pinzolo Val Rendena (Promozione)

Domenica 17 luglio, ore 17.30: Bologna – Castiglione delle Stiviere (Eccellenza)

Bologna-Settaurense, il tabellino

BOLOGNA: Bardi (dal 1 s.t. Ravaglia); Soumaoro (dal 1 s.t. Amey), Binks(dal 1 s.t. Mercier), Bonifazi (dal 1 s.t. Motolese); De Silvestri (dal 1 s.t. Mbaye), Dominguez (dal 1 s.t. Pyyhtia), Soriano (dal 1 s.t. Urbanski), Dijks (dal 1 s.t. Lykogiannis; dal 26′ s.t. Angeli); Orsolini (dal 1 s.t. Kingsley), Van Hooijdonk (dal 1 s.t. Paananen), Sansone (dal 1 s.t. Cangiano). All.: Mihajlovic.

SETTAURENSE: Festi (dal 1 s.t. Malcotti); Zocchi (dal 1 s.t. Corradi), Bianchi D. (dal 1 s.t. Dallapè), Hoxha (dal 1 s.t. Carè), Rinaldi F. (dal 1 s.t. Pizzini); Pellizzari (dal 1 s.t. Ferraresi), Boschi (dal 1 s.t.Lorenzi), Saidi (dal 1 s.t. Rinaldi), Fiorino (dal 1 s.t. Bianchi S.); Sardisco (dal 1 s.t. Dubini), Grassi (dal 1 s.t. Bonomini). All.: Giovanelli.

ARBITRO: Selvatici di Rovigo.

MARCATORI: Van Hooijdonk (B) al 3′ p.t. e al 6′ p.t., Soriano all’8′ p.t., De Silvestri al 21′ p.t., Pyyhtia al 20′ s.t., Paananen al 23′ s.t.; Angeli al 33′ s.t., Mbaye al 38′ s.t.

