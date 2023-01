L'Anzolavino cade sul campo dell'Arcetana

ARCETANA-ANZOLAVINO 4-2

ARCETANA: Giaroli, Pacella, Setti, Sekyere, Foderaro, Bonacini, Lusoli, Cristiani, Ouattara, Bernabei, Travagliati. All. Pivetti.

ANZOLAVINO: Roccia, Gallinucci, Diallo, Cosner, Capitani, Sciaccaluga, Ezechia, Ruffini, Dardi, Margiotta, Feze. All. Evangelisti.

ARBITRO: Federico Nannelli di Valdarno.

RETI: 17' pt Bernabei (AR), 31' pt Lusoli (AR), 42' pt Ouattara (AR), 29' st Travagliati (AR), 32' st Capitani (AN), 46' st Sciaccaluga rig. (AN).

Rimedia un poker in terra reggiana l'Anzolavino, sconfitto dall’Arcetana seppur con molto impegno dimostrato nel finale quando si riduce di metà’ lo svantaggio. Dura un quarto d’ora la partita e la resistenza dell’Anzolavino ad Arceto, fin quando è’ Bernabei a battere Roccia al filo del limite dei 16 metri con un missile che si insacca nella porta Anzolavinese, nato da una palla sporca vagante, sulla quale i biancoverdi sono più bravi e veloci. Poi il raddoppio di Lusoli che sottomisura batte Roccia di testa quindi il tris di Ouattara, letteralmente scatenato. Il match termina praticamente qui. Nel secondo tempo l’Arcetana di Mister Pivetti passa in totale gestione passiva e ciò nonostante si passa al poker firmato Travagliati. Nel finale colpo di coda dei bolognesi con una rete di Capitani in tap in sulla linea di porta ed un rigore guadagnato da Diallo, che il giovane Sciaccaluga trasforma. Giornata da dimenticare e si pensa già al match contro il Real Formigine al Barbieri, domenica prossima.