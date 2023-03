L'Anzolavino cade sul campo della Modenese

MODENESE-ANZOLAVINO 3-0

ARBITRO: Daniele Gippetto di Reggio Emilia.

RETI: 10' pt Guerri, 20' st Borghi, 30' st Serroukh.

Alla trentesima giornata l'Anzolavino, nonostante la buona gara disputata, cade nel difficile Morselli sotto tre colpi della Modenese che appare molto decisa, grintosa e determinata sin dalle prime battute di gara. Pronti via e la partenza dei locali e' veemente su un campo davvero difficile, duro secco e gibboso che i locali pero' pestano con grande grinta. La gara e' una battaglia agonistica specie in mediana dove i contrasti al limite regolamentaresi susseguono. L'Anzolavino non e' da meno dei locali, ma deve controllare con tutte le energie le folate di una Modenese che cerca e trova in Francesco Silipo il punto di riferimento di quasi tutto il gioco. La squadra di Catalfamo argina bene davanti a Roccia ma al 10' subisce il gol che apre la strada ai gialli modenesi. E' Guerri che si alza ed insacca di testa un bel cross, battendo Roccia. Insistono i locali che sfiorano in un paio di occasioni il raddoppio, che lo stesso Roccia ed il palo evitano. Poi, pian piano, verso la mezz'ora, il miglior momento di uscita anzolese, con Pablo Negri che guadagna un piazzato dal limite e lo calcia magistralmente colpendo però la parte superiore della traversa difesa da Ferrari. Si va al riposo, Catalfamo innesta Freddy Feze che rileva Comastri, e le prime battute fanno intendere sia la strada giusta; difatti un paio di percussioni di Feze, mettono in difficoltà la difesa modenese, ma l'Anzolavino non ne approfitta in questi primi 10 minuti della ripresa che appaiono i momenti più propizi. Riemerge la Modenese e Borghi e' molto bravo, nel momento cruciale del match, ad alzarsi in perfetto contro tempo per insaccare di testa il raddoppio. Poco dopo Serroukh la chiude definitivamente. I tentativi anzolesi sbattono contro il muro modenese, eccessivamente puniti dal punteggio. Nel finale espulso Alan Capitani.