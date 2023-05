Anzolavino e Castelvetro non vanno oltre il pari

CASTELVETRO-ANZOLAVINO 1-1

CASTELVETRO: Venturelli, Cornia, Marconi, Notari, Massari, Operato, Pigozzi, Giordano, Barbieri, Nanetti, Scarlata. All. Domizzi.

ANZOLAVINO: Roccia, Migliacci, Violi, Kourouma, Comastri, Bettini, Diallo, Sciaccaluga, Bertinelli, Ezechia, Mattioli. All. Catalfamo.

ARBITRO: Tommaso Manassero di Piacenza.

RETI: 21' Ezechia (A), Marconi 90' (C).

Sfiora la vittoria l'Anzolavino nell'ultima di campionato al Venturelli dopo aver condotto per due terzi di gara grazie alla rete di Leonardo Ezechia a metà della prima frazione di gara. Sognano la vittoria i bolognesi, che Mister Catalfamo, con la collaborazione di Mister Costantino e Mister Marrano manda a referto con ben 15 juniores su 20, ma poi sulla sirena e' Marconi a pareggiare per i locali e sfugge dal sacco una vittoria che manca dal novembre scorso. Va in archivio cosi questa annata calcistica, col bicchiere mezzo pieno, e la prima squadra saluta la categoria dando appuntamento ai propri beniamini in Promozione, consapevoli comunque di un largo straordinario impiego di giovani, che saranno linfa per il futuro della Società.