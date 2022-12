L'Anzolavino pareggia in rimonta con il Castelvetro

ANZOLAVINO-CASTELVETRO 2-2

ANZOLAVINO: Roccia, Gallinucci, Diallo, Kourouma, Tonelli, Capitani, Mattioli (65’ Bertinelli), Ruffini, Bojardi (49’ Dardi), Margiotta (79’ Ezechia), Feze. All. Evangelisti.

CASTELVETRO: Grazia, Zironi (72’ Cornia), Marconi, Ceccarelli (62’ Poligani), Dembacaj, Massari, Carrera, Giordano (72’ Solla), Barbieri (82’ Operato), Bocedi (45’ Finocchi), Scarlata. All. Domizzi.

ARBITRO: Bonioni di Reggio Emilia.

RETI: 19’ Barbieri (C), 23’ Marconi (C), 36’ Margiotta (A), 93' Feze (A).

Grande cuore Anzolavino, sotto di due reti ci crede fino alla fine e con uno straordinario secondo tempo all'arma bianca, la rimonta. Sotto la pioggia di Anzola, sul sintetico, la squadra di Mister Evangelisti parte male ma si riprende in corsa, la riduce alla fine del primo tempo e con una seconda frazione magistrale giocata all'arrembaggio nella meta' campo modenese, pareggia a pochi secondi dalla fine. Pronti via ed e' il Castelvetro di Domizzi a manovrare in lungo ed in largo. La squadra modenese si impossessa delle linee nevralgiche della mediana e della tre quarti mettendo in difficolta' l'Anzolavino che nei primi 45 minuti non mostra la consueta e necessaria lucidita'. L'impronta ospite porta a concretizzarsi con un uno due da ko che porta il Castelvetro al doppio vantaggio. Nel primo gol la difesa anzolese si distrae, i movimenti e le posizioni non sono consone, un pallone beffardo calciato divinamente da Barbieri, scavalca e sorprende Roccia fuori dai pali; e' il vantaggio ospite siglato al 19'. Passano una manciata di minuti e Marconi dopo una bellissima manovra in una difesa locale che concede troppo, sferra il fendente del raddoppio. Si mette male per l'Anzolavino, ma la squadra di Evangelisti con grande carattere inizia a rimboccarsi le maniche e a produrre gioco. Sulla catena di sinistra Feze e Diallo tentano di innescare la miccia ma la difesa modenese in un paio di circostanze, oltre che brava, e' anche fortunata, fino al 36' quando Feze anche oggi scatenato in percussione affonda e tira: respinge Grazia ma arriva come una saetta Margiotta che insacca e accorcia. Si va al riposo sul 2 a 1 ospite. Evangelisti scuote e ridisegna la squadra che scende in campo con altro piglio. Il Castelvetro abbassa il baricentro e mostra cedimento dopo i veementi primi 45 minuti. L'Anzolavino, in crescendo inizia l'arrembaggio, e chiude i modenesi nella propria meta'; si susseguono gli attacchi sulle due catene, Diallo e Gallinucci spingono per innescare Feze e Margiotta e per vie centrali anche Dardi che opportunamente MIster Evangelisti inserisce per dare peso in attacco, oltre ad Ezechia per ridare equilibrio e forza in mediana. Ma oggi la palla sembra non voler entrare, complice anche uno strepitoso Grazia. Si arriva in pieno recupero, al 93' e l'Anzolavino con un cuore, una grinta e una determinazione senza fine trova ancora la forza per incunearsi nella forte difesa modenese e in una delle tante mischie della ripresa in area ospite, batti e ribatti la palla arriva sui piedi di Feze che corona la sua grande partita battendo a rete per la gioia di Anzola calcistica che riacciuffa meritatamente partita e risultato. Un giusto pareggio in una gara vibrante sotto acqua e aria gelida dove Anzolavino e Castelvetro si dividono equamente, con un tempo a testa, la posta in palio. E ora sotto con il Campagnola.