Appuntamento con la vittoria per il Persiceto 85

Un pareggio e una sconfitta, questo è score di questo inizio di Stagione per il Persiceto 85.

Una sconfitta che ha decretato la precoce eliminazione dalla Coppa "Memorial Maurizio Minetti".

Ma ora è tempo di voltare pagina. Per la prima volta in questo Campionato di Promozione Girone C 21'-22', il Persiceto 85 giocherà davanti al proprio pubblico e nel fortino di casa. L'obiettivo sarà quello di fare di tutto per regalargli i 3 punti.

Il match si disputerà al Centro sportivo Via Castelfranco, 16, San Giovanni in Persiceto alle ore 15:30.