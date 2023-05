Bologna FC, appuntamento rinviato

A causa del forte maltempo che da giorni sta flagellando la città di Bologna, il club rossoblù ha annunciato che l’incontro fissato per le ore 17 di oggi pomeriggio all’Official Store del Renato Dall’Ara con Arnautovic e Posch è stato rimandato. La società, si legge sempre nel comunicato stampa, farà sapere nei prossimi giorni la nuova data prevista per incontrare i due giocatori austriaci.

Sansone e Lucumi in gruppo

Nel frattempo, in vista della complessa trasferta di Cremona, Thiago Motta potrà contare sul rientro dell’attaccante Nicola Sansone e del difensore centrale Jhon Lucumi. L’ex punta del Villareal torna in gruppo a distanza di una ventina di giorni dallo stiramento rimediato alla fine di aprile, mentre il roccioso sudamericano sarà di nuovo a disposizione dopo aver assistito la moglie durante il parto del figlio in Colombia. Continuano il percorso differenziato, invece, il capitano Roberto Soriano e il terzino greco Georgios Kyriakopoulos.