Orsolini premiato, mentre Arnautovic si allontana...

Il gol del definitivo 2-0 segnato con una precisa stoccata mancina all’imbrunire di Atalanta – Bologna. Poi quel calcio di rigore prima conquistato e poi trasformato contro la Juve in un trepidante Dall’Ara al decimo minuto del posticipo del trentaduesimo turno. Soltanto un paio dei recenti spunti che hanno consentito a Riccardo Orsolini di vincere meritatamente il premio “Giocatore del mese AIC Serie A di aprile”. A consegnare al numero sette rossoblù il prestigioso riconoscimento, il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Umberto Calcagno e i consiglieri Andrea Fiumana e Matteo Brighi.

Soumaoro operato in Finlandia

Giornata particolare anche per Adama Soumaoro, che quest’oggi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento rotuleo del ginocchio destro. L’operazione è stata eseguita dal dottor Lasse Lempainen, presso il Mehiläinen NEO Hospital di Turku ed è perfettamente riuscita. In situazioni come queste, però, i tempi di recupero si dilatano a dismisura e il rischio concreto è quello di poter rivedere in campo il francese solo nella seconda metà del prossimo campionato. Con il contratto in scadenza nell’estate del 2024, le possibilità di continuare ad ammirare l’ex genoano ancora in rossoblù si assottigliano decisamente e la società felsinea sarà presto chiamata a risolvere il dilemma del suo rinnovo. Un prolungamento che, per impegno e qualità tecniche, meriterebbe senza ombra di dubbio.

“Arna” verso il ritorno in terra meneghina



Un altro giocatore che potrebbe salutare l’Emilia in tempi brevi è Marko Arnautovic. Stando ai rumors e come sottolineato anche dalle colonne odierne del quotidiano “la Repubblica”, il bomber austriaco sarebbe vicino ad un accordo con il Milan. L’ex West Ham, dunque, potrebbe tornare nel capoluogo lombardo dopo l’esperienza nerazzurra maturata nella stagione 2009/2010, ma prima il Diavolo dovrà soddisfare le richieste economiche del Bologna...