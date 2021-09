Arrivano i primi 3 punti per l'Airone 83

Nel match valevole per la seconda giornata del Campionato di Promozione Girone D, l'Airone ha regalato ai propri tifosi i primi 3 punti della stagione contro l'Osteria Grande.

Dopo la sconfitta della prima giornata contro il Trebbo, il club bolognese doveva voltare pagina e quale occasione migliore se non quella poterlo fare tra le mura amiche dello Stadio "G. Pederzini".

Il risultato finale è stato di 1 a 0 per L'Airone grazie alla strepitosa rete di Rosetti che si è inventato un super goal con un tiro a giro dal limite dell'area di sinistro.

Ecco le parole del Direttore Sportivo Pirazzoli:

"Vittoria sofferma ma in fondo meritata per quanto fatto e tenuto il campo, corso ed intensità. L'Osteria ha avuto la palla del pareggio allo scadere del tempo clamorosa fortunatamente per noi è andata bene, quindi 3 punti d'oro dopo la partenza che ci aveva visti uscire sconfitti con il Trebbo."

Appuntamento a mercoledi 22 per la Coppa "Memorial Maurizio Minetti"..

"G. Pederzini" - Calderara Di Reno (Bo)

Via G. Garibaldi, 8, San Vitale Grande