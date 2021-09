L'Atletico Castenaso vuole rifarsi subito dell'eliminazione in Coppa

Domenica 26 settembre andrà in scena la terza giornata del Campionato di Promozione, occasione perfetta per dimenticare la partita di mercoledì

Tempo di ripartire. Questo è il motto in casa Atletico Castanaso.

La sconfitta di mercoledì nel match valevole per la Coppa "Memorial Maurizio Minetti" è stata difficile da digerire soprattutto perché ha decretato la fine dell'avventura del club bolognese nella competizione.

Ma, come si dice sempre in ambito calcistico, non c'è cosa migliore che scendere in campo il prima possibile per rifarsi.

Ecco, l'occassione perfetta arriva questa domenica, nel match della terza giornata del Campionato di Promozione Girone D.

Il club bolognese ospiterà la Libertas Castel San Pietro.

La partita andrà in scena nello Stadio Negrini di Castenaso.

Calcio d'inizio ore 15:30.