L'Atletico Castenaso vuole riprendere la marca dopo il pareggio della prima giornata

Domani, domenica 19 Settembre, l'Atletico Castenaso scenderà in campo per la seconda giornata del Campionato di Promozione Girone D

L'Atletico Castenaso è pronto a tornare sulla retta via dopo il pareggio di settimana scorsa contro l'Osteria Grande.

Domenica 19 settembre il club bolognese ospiterà il Fossolo 76.

Il team manager Matteo Soglia, alla vigilia del match contro il Fossolo, ha dichiarato: “La settimana della squadra è andata molto bene, i ragazzi insieme al mister hanno lavorato ottimamente in funzione dei piccoli errori fatti domenica scorsa all’esordio in campionato. Contro il Fossolo ci aspettiamo di riprendere la marcia interrotta ad Osteria Grande. Sicuramente daremo il 100% per ottenere il massimo ben consci però di affrontare un avversario voglioso di ripetere il risultato positivo ottenuto contro il Castel San Pietro”.

L'obiettivo è conquistare i 3 punti anche per i propri sostenitori, infatti per la prima volta in Campionato Atletico Castenaso giocherà tra le mura amiche.

Il match si disputerà allo Stadio Negrini sintetico, Via Guglielmo Marconi, 8, Castenaso.

Fischio d'inizio ore 15:30.