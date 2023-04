Cresce l’attesa per la Juve, mentre Raimondo e Stivanello vanno in U20

Digerita la brutta sconfitta del Bentegodi di Verona, il Bologna è tornato ad allenarsi in vista del big match in programma domenica sera contro la Juventus guidata da Massimiliano Allegri. Per quella che in città è considerata la madre di tutte le sfide si prevede un Dall’Ara ancora una volta tutto esaurito (già superata quota 29.000 spettatori), come già successo in occasione delle recenti partite di cartello con Inter e Milan. Inevitabilmente ci sarà anche una folta rappresentanza di tifosi bianconeri, che verosimilmente saranno distribuiti a macchia di leopardo in diversi settori dello stadio e non solo nelllo spicchio dedicato agli ospiti. L’auspicio, dunque, è che non si verifichino altri episodi spiacevoli come quello accaduto due settimane fa in occasione della gara interna contro i rossoneri, ma che tutto si consumi all’interno dei limiti della sana rivalità sportiva.

Prossimi turni

La Vecchia Signora, però, sarà soltanto la prima di una serie di tappe da superare in un lasso di tempo ravvicinato che andrà dalla trentaduesima giornata di domenica 30 aprile alla trentaquattresima di lunedì 8 maggio. La Lega Serie A, infatti, ha diramato date e orari delle prossime partite e i rossoblù, dopo l’impegno interno contro la Juve di domenica sera, se la vedranno prima contro l’Empoli giovedì 4 maggio alle 20.45 al Carlo Castellani e poi nel derby emiliano contro il Sassuolo lunedì 8 maggio, in programma sempre alle ore 20.45 ma sul rettangolo verde del Mapei Stadium.

Stage azzurro

Nel frattempo, due giocatori della primavera felsinea sono stati convocati dal selezionatore della nazionale Under 20 Carmine Nunziata per partecipare agli allenamenti nel Centro Villaggio azzurro di Novarello, nei pressi della città piemontese di Novara. Stiamo parlando del centravanti Antonio Raimondo e del difensore Riccardo Stivanello. Entrambi classe 2004, dopo questa due giorni insieme ai migliori prospetti del Belpaese, i due ragazzi torneranno a disposizione del tecnico Luca Vigiani a partire da mercoledì.