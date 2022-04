Serie D, tra Progresso e Forlì termina 2-2

Squadra in casa

Squadra in casa Progresso

PROGRESSO-FORLI' 2-2

PROGRESSO: Celeste, Mele, Ferraresi, Cocchi, Fiore, Gulinatti, Cantelli (37′ st Matta), Bagatti, D’Amuri, Marchetti, Grazia. All. Chezzi.

FORLI': Ravaioli, Malandrino, Pezzi, Capitanio (18′ st Fabbri), Longo (48′ st Ronchi), Ballardini Erik, Scalini (31′ st Longobardi), Piva (18′ st Rrapaj), Ballardini Elia (39’ st Buonocunto), Pera, Gkertsos. All. Graffiedi.

ARBITRO: Guido Iacopetti di Pistoia.

RETI: 13' pt e 23' st Pera (F), 14' Ferraresi (P), 22' pt D'Amuri (P).

E' terminato con un pareggio il match andato in scena a Castel Maggiore, che ha visto sfidarsi i padroni di casa del Progresso ed il Forlì. La gara è iniziata subito su ritmi alti, con la prima rete di giornata che è arrivata dopo 13 minuti, quando Pera ha portato in vantaggio il Forlì. Pronta è stata la reazione del Progresso, che dopo solo un minuto ha ristabilito la parità con la rete di Ferraresi. I padroni di casa hanno continuato a spingere, ed al 22' hanno trovato la rete del sorpasso con D'Amuri, che ha permesso ai suoi di chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco. Nella ripresa, il Forlì ha provato a reagire, ed al 23' ha impattato nuovamente il risultato con la doppietta di Pera. L'incontro si è chiuso, così, con il punteggio di 2-2.