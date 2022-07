Medicina Fossatone, Marco Montanari nuovo direttore generale dell'area tecnica

Il Medicina Fossatone è andato sul mercato e si è assicurato il miglior acquisto possibile. Meglio di un buon portiere o di una punta forte. Idee chiare, coerenza, onestà intellettuale ed entusiasmo. Marco Montanari, che dopo decenni ad Imola ritrova quel clima che sa apprezzare e che soprattutto gradisce farne parte. Arrivato per rendere il Medicina Fossatone ancora più competitivo e meglio organizzato. Una vita, quella sportiva, spesa per i colori rosso e blù dell’Imolese, toccando con mano esperienze uniche e qualificate. Dal campo alla scrivania e viceversa addentrandosi nei meandri della terza serie, che rimane un fiore all’occhiello per una cittadina di quasi 70 mila abitanti che si trova a confrontarsi con città metropolitane e società di calcio storiche.