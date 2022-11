Coppa Italia, l’Imolese non passa a Padova

Padova-Imolese 1-0

Padova (3-4-2-1): Zanellati; Susanu, Monaco, Calabrese; Terrani, Radrezza, Busellato, Gasbarro; Bifulco, Gagliano; Ghirardello A disp. Fortin, Mangiaracina, Antonello, Boi, Grosu, Montalto, Bacci, Menetto, Miccoli, Pedron, Tiveron, Beccaro, Salvato All. Bruno Caneo

Imolese (3-4-1-2): Molla; Scremin, Milani, De Vito; Zanini, Manfredonia, Castellano, Annan; Faggi; De Feo, Pagliuca A disp. Adorni, Serpe, Fort, Lombardi, Zanon, Rocchi, Diaby, Bensaja, Attys All. Mauro Antonioli

Arbitro: Dario Madonia di Palermo

Rete: Bifulco 65’.

Secondo turno di Coppa Italia e Imolese di scena allo stadio Euganeo di Padova con in avanti il ritorno di De Feo con Pagliuca, supportati da Faggi. Padova e Imolese da ormai due stagioni non appartengono più allo stesso girone e infatti l'ultima sfida tra le due formazioni risale al gennaio del 2021 quando in casa dei grifoni la partita terminò 1-1. L'ultimo precedente in Veneto, settembre 2020, però sorride alla formazione di Mauro Antonioli: finì 1-0. Al 5’ occasione per l’Imolese con Faggi che in area di rigore non riesce a trovare Pagliuca al centro. Due minuti più tardi Imolese vicina al vantaggio con De Feo che in diagonale sfiora il palo. Al 17’ parata di Molla su tiro di Ghirardello. Un minuto dopo risponde l'Imolese di nuovo vicina al gol con Faggi, palla deviata in angolo. Al 32’ calcio d’angolo per il Padova e colpo di testa di Monaco: grande parata di Molla che toglie la palla dall’incrocio dei pali. Al 50’ importante occasione di Rocchi, solo davanti al portiere spedisce fuori. Al 54’ tacco volante di Rocchi per De Feo che in area viene anticipato da Calabrese. Al 77' ci prova Attys con un tiro che termina a lato, e così finisce la sfida allo stadio Euganeo con una bella prova dell’Imolese che ha sfiorato il gol in diverse occasioni.