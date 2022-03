Serie D, pareggi a reti bianche per Mezzolara e Progresso

E' terminata con un pareggio a reti inviolate la sfida tra Mezzolara e Seravezza Pozzi, andata in scena sul campo dello stadio Zucchini. Un incontro equilibrato che non ha visto prevalere nessuna delle due compagini, nel quale le difese l'hanno fatta da padrone. A risentirne è stato indubbiamente lo spettacolo. Al Mezzolara è stata anche annullata una rete per fuorigioco, mentre il Seravezza si è reso pericoloso in diverse circostanze nelle quali è stato protagonista il portiere bolognese Malagoli. Dunque, la gara è terminata 0-0 con un punto a testa. Pareggio positivo per il Mezzolara, che mantiene in questo modo tre lunghezze di distanza dal Seravezza Pozzi, diretta concorrente per i playoff.

Pareggio a reti bianche anche tra Progresso e Bagnolese, che a Castel Maggiore hanno dato vita ad una sfida avara di emozioni. La prima frazione di gioco è stata molto equilibrata, con i padroni di casa che hanno sfiorato la rete nei primi minuti. Pronta è stata la reazione della Bagnolese, che al 10' ha centrato un palo creando brividi alla retroguardia del Progresso. I primi 45 minuti si sono chiusi, dunque, sullo 0-0. Nella ripresa, i padroni di casa hanno cercato con più determinazione la rete del vantaggio, ma è mancato il guizzo giusto per sbloccare il risultato. L'incontro ha così portato in dote un punto a testa alle due compagini, che ha permesso comunque al Progesso di scavalcare il Tritium in classifca togliendosi dalla scomoda posizione della retrocessione diretta.