La Stagione parte con il piede giusto

Nel match odierno valevole per il Primo Turno di Coppa, l'Airone vince e convince

"Vittoria sofferta ma meritata per quanto dimostrato nel secondo tempo contro una squadra ben rodata. Contenti per la reazione e per aver iniziato con il piede giusto."

Sono queste le parole del DS dell'Airone 1983, Andrea Pirazzoli al termine della partita.

Il match valevole per il Primo Turno della Coppa "Memorial Maurizio Minelli" ha visto primeggiare per 2-1 la squadra di casa contro un Castelnuovo che si è dimostrato squadra tosta e ben rodata.

La partita ha visto andare in vantaggio il Castelnuovo con Carbone, poi pareggio e sorpasso della squdra di casa, Airone 1983, nel secondo tempo con Soltana e Rosetti.