Promozione, weekend di conferme nella 17a giornata

Weekend di conferme nella 17a giornata di Promozione del Girone D. Dopo la vittoria esterna del Bentivoglio sul campo dell'inseguistrice Zola Predosa, l'Atletico Castenaso non ha fallito nel match interno, sulla carta agevole, con l'Airone 83. I padroni di casa, infatti, si sono imposti 3-1 sul fanalino di coda. Anche il Faro Coop non ha sciupato l'occasione nella gara interna con il Sasso Marconi, trionfando con un netto 4-0. Questa vittoria ha permesso al Faro di agganciare al secondo posto in classifica il Zola Predosa. La gara tra Fossolo e Funo è, invece, terminata con un pareggio, l'unico di giornata del Girone D. Nessuna delle due compagini è riuscita ad imporsi sull'altra, ed il risultato finale è stato di 2-2. Il Libertas Castel San Pietro ha espugnato di misura il campo dell'Osteria Grande, risultato che gli permette di restare in scia della zona playoff, mentre per l'Osteria Grande questa battuta d'arresto le fa perdere terreno. Un'altra vittoria esterna si è consumata sul campo del Porretta, dove il Trebbo si è imposto per 2-1, mentre per il Sesto Imolese non c'è stato scampo nella gara interna con la Portuense Etrusca. I bolognesi, infatti, sono caduti con un netto 1-4. Per quanto riguarda il Girone C, il Persiceto 85 è stato sconfitto sul campo dell'Atletico Spm Calcio con uno scoppiettante 3-2. Sconfitta pesante per il Persiceto, che resta a tre lunghezze di distanza dalla zona salvezza.