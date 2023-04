Barrow e Soriano all’Official Store incontrano i tifosi | FOTO

Ospiti speciali quelli che questo pomeriggio hanno accolto tutti gli appassionati bolognesi all’Official Store rossoblù all’interno dello stadio Renato Dall’Ara. Tra sciarpe e magliette da gioco, infatti, a ricevere i tifosi nel negozio ufficiale c’erano Roberto Soriano e Musa Barrow, due dei protagonisti di questa brillante stagione felsinea. Una piacevole occasione per fare incetta di autografi, scambiare quattro chiacchiere e scattare qualche foto ricordo assieme ai propri beniamini.

L’affetto dei tifosi

In fila per “conoscere” da vicino i due calciatori una folla intergenerazionale di appassionati. Penna (anzi, smartphone) alla mano, un lunghissimo serpentone che va dal nonno al nipote senza conoscere limiti di età. Tra loro c’era Pietro, che di annate a tinte rossoblù ne ha vissute parecchie: “Era da un pezzo che non si respirava un clima così, sono tornato con la mente ai tempi di Mazzone. Che bei ricordi...”. In attesa di una firma c’era anche Patrizia, rammaricata per la sua scelta estiva: “Mi sto pentendo di non aver fatto l’abbonamento in curva: con l’Udinese mi sono divertita, ma ho la sensazione che da qui alla fine non riuscirò più a trovare un biglietto”. Mirco, infine, ha deciso addirittura di uscire anticipatamente dal lavoro per augurare il suo speciale in bocca al lupo al capitano: “Peccato per il recente riscontro medico di Soriano che lo terrà fuori per oltre un mese. Dispiace, ma sono sicuro che tornerà per il rush finale. Siamo in volata e ci sarà bisogno di tutti fino all’ultima giornata”. Un pomeriggio di grande affetto, dunque, capace di certificare per l’ennesima volta lo straordinario affetto che lega la città alla propria squadra.

Le schede dei due giocatori

La militanza del capitano

Roberto Soriano, originario di Darmstadt (Germania) ma con passaporto italiano, sbarca a Bologna dal Villareal nel gennaio del 2019. Giunto inizialmente in Emilia con la formula del prestito, il club di Saputo lo riscatta definitivamente nel luglio dello stesso anno per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Nel corso di queste quattro stagioni e mezzo, l’ex trequartista doriano ha disputato 153 incontri, mettendo a referto 18 reti e contribuendo con 26 passaggi vincenti. Al momento, nel campionato 2022-2023, Soriano è ancora fermo a quota una rete (tra l’altro realizzata proprio a Marassi contro i blucerchiati nel febbraio scorso) con un computo totale di 3 assist. Sicuramente meno incisivo sotto porta rispetto al passato, a lui va riconosciuto un grande spirito di sacrificio e di adattamento tattico, come ampiamente dimostrato nel match di Bergamo, quando si è disimpegnato in qualità di laterale d’attacco per tamponare le pericolose sfuriate di Zappacosta sul binario esterno.

Il talento (e la discontinuità) di Musa

Nato a Banjul, in Gambia, approda a Bologna a titolo temporaneo nel gennaio del 2020 dall’Atalanta per essere poi in seguito riscattato a titolo definitivo con un investimento pari a circa 20 milioni di euro complessivi. In maglia rossoblù, finora, un totale di 119 gare disputate, con 27 reti e 25 assist all’attivo. Giocatore dalle indiscusse capacità balistiche, sotto le Due Torri sta ancora lavorando per trovare la giusta continuità. Anche in questo caso, non poteva esserci fotografia migliore del gambiano che quella scattata nel corso del bel successo del Gewiss Stadium, quando la punta africana ha confezionato il filtrante vincente per Sansone dopo aver pasticciato per oltre 45 minuti. Insomma, una straordinaria intuizione in mezzo a tanta confusione. “Deve essere più esigente” gli aveva suggerito senza troppi peli sulla lingua proprio lo stesso Thiago Motta qualche giorno fa in conferenza, e a questo punto al “nostro” Musa non resta che continuare ad ascoltare i preziosi consigli del tecnico italo-brasiliano...