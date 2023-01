Il Bentivoglio si aggiudica il derby con il Granamica

BENTIVOGLIO-GRANAMICA 1-0

BENTIVOGLIO: Farinella, Bonandin, Cattabriga, Battaglia, Cipriano, Neri, Bonenti, D’Errico, Fratangelo, Grazia, Sansonetti. All. Galletti.

GRANAMICA: Treggia, Armaroli, Tomatis,Marchesi, Chiossi, Caselli, Mezzadri, Baldazzi, Xhuveli, Karapici, Zattini. All. Vecchiati.

ARBITRO: Luca Rosini di Livorno.

RETI: 50′ Bonenti.

Altra grandissima prova del Bentivoglio, che doma 1-0 il Granamica disputando l’ennesima performance di alto livello di questa stagione. Primo tempo che si mostra non semplice per i padroni di casa. Il Bentvoglio, attento in retroguardia, tenta diversi sprint in avanti tuttavia non riesce a bucare la difesa rivale e deve andare a riposo a reti bianche. In avvio di ripresa il jolly di Bonenti, che al 50′ risolve la sfida sfruttando al meglio un’indecisione della difesa ospite. Finale in controllo per Farinella e compagni che dietro non tremano e gestiscono bene la contesa fino al termine.