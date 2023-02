Il Bentivoglio cade in casa con il Sanpaimola

BENTIVOGLIO-SANPAIMOLA 1-2

BENTIVOGLIO: Farinella, Bonandini, Cattabriga, Battaglia, Spadaccino, Neri, D’Errico, Cipriano, Grimandi, Grazia, Fratangelo. All. Galletti.

SANPAIMOLA: Boldani, Landini, Cerasolo, Sabbioni, Raccagni, Derjai, El Bouhali, Venturoli, Bonavita, Alessandrini, Fisconi. All. Battilega.

ARBITRO: Samuele Nazzicone di Ferrara.

RETI: 29′ Fratangelo (B), 40′ e 85′ Alessandrini (S).

Sconfitta interna al Comunale per il Bentivoglio, che cede 1-2 al Sanpaimola davanti al pubblico amico. Buon avvio dei bolognesi, che premono con costanza fin da inizio gara e trovano la via della rete appena prima della mezz’ora grazie a Fratangelo (a segno al 29′). I romagnoli non sono particolarmente insidiosi, tuttavia riescono a impattare con Alessandrini a 5′ dall’intervallo. Ripresa gagliarda della truppa di Galletti che va vicina al bis con Grazia, che però al 60′ non trasforma il calcio di rigore del possibile raddoppio. Alla fine però la spuntano gli ospiti, che all’85’ segnano il gol decisivo ancora con Alessandrini.