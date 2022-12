Il Bentivoglio cala il tris con il Del Duca Grama

BENTIVOGLIO-DEL DUCA GRAMA 3-0

BENTIVOGLIO: Farinella, Bonandin, Cattabriga, Spadaccino, De Sisto, Neri, Mura, D’Errico, Margotta, Grazia, Sansonetti. All. Galletti.

DEL DUCA GRAMA: Zollo, Barbini, Buzi, Borgini, Maltoni, Bertozzi, Simeoni, Bravaccini, Ndiaye, Strda, Gregori. All. Pozzi.

ARBITRO: Cristian Chirnoaga di Tivoli.

RETI: 26′ Spadaccino, 70′ Bonenti, 75′ Sansonetti.

Chiude il girone di andata come meglio non potrebbe il Bentivoglio che batte in casa la Del Duca Grama per 3-0. Gara solida come sempre per gli uomini di Galletti che girano la boa con ben 27 punti in cassaforte. Una partenza di gran carriera per il Bentivoglio che ingrana subito le marce alte ed al 26′ passa grazie a Spadaccino che da fuori area raccoglie una respinta e trafigge il portiere. La prima frazione è equilibrata, nella ripresa il Bentivoglio controlla. Al 70′ Bonenti in contropiede realizza il raddoppio. I buoi sono scappati e 5′ dopo Sansonetti chiude i giochi.