Il Bentivoglio chiude l’anno con un pareggio con il Masi Torello Voghiera

BENTIVOGLIO-MASI TORELLO VOGHIERA 1-1

ARBITRO: Davide Allkanjari di Rimini.

RETI: 60' Fregnani (M), 70' Mura (B).

Pari interno per il Bentivoglio, che termina il suo 2022 dividendo la posta col Masi Torello Voghiera (1-1). Avvio complicato per i rossoblù, rimasti in 10 per il fallo di ultimo uomo di Bonenti che costa il rosso al quarto d’ora. I ferraresi si caricano e guadagnano un rigore, sbagliandolo. Nella ripresa Fregnani al 60′ porta avanti gli ospiti, ma la truppa di Galletti non ci sta e, grazie ad un eurogol in rovesciata di Mura, trova il meritato pari (70′). Finale vivace, ma comunque giusto il risultato. Ottima grinta dei bolognesi, capaci di non demordere mai nonostante i 75′ di inferiorità numerica. Da segnalare il debutto in Eccellenza del classe 2004 di Bentivoglio Pigaiani Samuele. Ora un po’ di riposo, il Bentivoglio torna in campo a Cattolica l’8 gennaio 2023.