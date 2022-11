Il Bentivoglio espugna il campo del Classe

Squadra in casa

CLASSE-BENTIVOGLIO 0-1

CLASSE: Baldassarri, Santarelli, Casadei, Gordini, Stefani, Salcuni, Bottini, Merciari, Tavolieri, Fogli, Santucci. All. Succi.

BENTIVOGLIO: Farinella, D’Errico, Cattabriga, Battaglia, Di Sisto, Neri, Grimandi, Colle, Lipparini, Fratangelo, Bonenti. All. Galletti.

ARBITRO: Pasquale Mozzillo di Reggio Emilia.

RETI: 24′ Colle.

Brillante successo del Bentivoglio, che trionfa con merito espugnando 1-0 il terreno del Classe e ottiene la terza affermazione consecutiva. Buon avvio dei bolognesi, che spingono e al 24′ sbloccano la sfida grazie a Colle, che su calcio d’angolo svetta meglio di tutti e insacca risolvendo la mischia. I romagnoli cercano di riprendere il match, ma il primo tempo è appannaggio dei rossoblù, che controllano con diligenza la contesa. Ripresa con i ravennati ancora in avanti per pareggiare la partita, tuttavia la truppa di Galletti, sempre pungente in contropiede, regge l’urto, merito anche del provvidenziale salvataggio sulla linea di Battaglia, e festeggia altri tre punti importantissimi.