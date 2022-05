Il Bentivoglio festeggia la promozione in Eccellenza

AIRONE-BENTIVOGLIO 2-5

ARBITRO: Jacopo Maddaloni di Bologna.

RETI: D'Este (B), D'Este (B), Grazia (B), Neri (B), Quarantotto (A), Pasquini (A), Margotta (B).

La domenica che da 70 anni il Bentivoglio aspettava, la storia che viene scritta. La domenica che fa diventare realtà un sogno cullato per mesi e mesi. A Calderara di Reno, superando 5-2 i locali dell’Airone, il Bentivoglio vince il Campionato di Promozione e per la prima volta nella sua storia vola in Eccellenza. Il trionfo di un gruppo solido, costruito stagione dopo stagione. Uno staff tecnico e dirigenziale che ha lavorato con il calibro trovando elementi che fossero intercambiabili tra loro, portassero un mattoncino in più per costruire qualcosa di grande. Giocatori immensi, prima come uomini poi come atleti che hanno capito di essere in una grande famiglia. La partita ha poca storia, il Bentivoglio ha fretta di festeggiare. Pronti via e D’Este segna il vantaggio. I rossoblù giocano sulle ali dell’entusiasmo ed ancora D'Este serve il bis al minuto 27. Dopo 10′ Grazia su rigore infilza il 3-0. L’orchestra suona che è un piacere e Neri al 52′ cala il poker. Arrivano anche le reti della bandiera degli avversari con Quarantotto e Pasquini. Nel finale gioia immensa anche con la rete di Margotta. Il secondo tempo è una lunga attesa. Al triplice fischio scoppia la festa.